Σε χαλαρούς και άκρως αισθησιακούς ρυθμούς κινείται η Adriana Lima, η οποία μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μερικές πιο προσωπικές στιγμές.

Το διάσημο top model δημοσίευσε τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, μια σειρά από στιγμιότυπα όπου ποζάρει τυλιγμένη με την πετσέτα της πάνω στο κρεβάτι, μαγνητίζοντας τα βλέμματα. Με αυτή την ανάρτηση, η Lima θέλησε να κάνει έναν μικρό απολογισμό για το πώς κύλησε ο Φεβρουάριος για την ίδια στο Λος Άντζελες, συνδυάζοντας την άνεση του σπιτιού της με τη διαχρονική της γοητεία.

Σε μερικές εικόνες η Lima εμφανίστηκε να πίνει τον καφέ της, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα έκανε γυμναστική. Παράλληλα κοινοποίησε και εικόνες δείχνοντας το ηλιόλουστο τοπίο.

Δείτε την ανάρτησή της:

