Εντυπωσιακή η αλλαγή της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, καθώς σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει στιγμιότυπα από φωτογραφίες που τις τράβηξε η Άνι Λίμποβιτζ.

«Η Άνι Λίμποβιτζ πάντα ήξερε ότι μια φωτογραφία μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από το να κρατήσει μια στιγμή, μπορεί να πει κάτι», έγραψε η 61χρονη Μισέλ Ομπάμα, αναφερόμενη στη γνωστή φωτογράφο, την Παρασκευή (21/11) , δίπλα σε μια φωτογραφία όπου φαίνεται πιο αδύνατη από ποτέ.

Τιμή μου να φωτογραφηθώ από την Άνι Λίμποβιτζ

Η Μισέλ Ομπάμα τόνισε στην ανάρτησή της ότι «Το βιβλίο της “Women” έκανε ακριβώς αυτό, διευρύνοντας τον τρόπο που βλέπουμε τις γυναίκες και τις ζωές τους μέσα από τον φακό της», για να προσθέσει ότι «Ήταν τιμή μου να φωτογραφηθώ από την Άνι για τη νέα έκδοση, αποτυπώνοντας τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες δίνουν το παρών σήμερα».

Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της

Πάντως, η ανανεωμένη εικόνα της Μισέλ Ομπάμα, ειδικά το ότι είναι αρκετά αδύνατη, προκάλεσε πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι μάλιστα εικάζουν ότι χρησιμοποίησε Ozempic ή παρόμοια φάρμακα GLP-1 για να επιτύχει τη νέα της σιλουέτα.

«Ozempic – όπως όλοι στο The View που ξαφνικά αποφάσισαν να «γίνουν υγιείς»», έγραψε κάποιος στο Twitter. «Δεν το κατακρίνω – αλλά για όνομα του Θεού – να είστε ειλικρινείς γι’ αυτό!». «GLP-1. Έχουν τα χρήματα, δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την κάλυψη από την ασφάλιση και να περάσουν από όλες αυτές τις διαδικασίες», σχολίασε κάποιος άλλος. «Η αύξηση βάρους θα είναι βίαιη… μεταξύ άλλων προβλημάτων με αυτά τα πράγματα» πρόσθεσε ένας τρίτος. «Λέγεται Ozempic», έγραψε ένας τέταρτος χρήστης του X, ενώ ένας άλλος μοιράστηκε: «Θα φανταζόμουν το Ozempic. Αυτό ή ένας προσωπικός γυμναστής και μια αυστηρή δίαιτα, όχι, το Ozempic είναι πολύ πιο εύκολο».