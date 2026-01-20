Η ηθοποιός Στεφανία Γουλιώτη μοιράστηκε με τους followers της μια συγκινητική στιγμή από τη σκηνή, μετά την αφιέρωση που της έκανε η Άννα Βίσση.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, φαίνεται η κορυφαία σταρ να τραγουδάει για τη Στεφανία το γνωστό τραγούδι «Και έχω τόσα να θυμάμαι».

Στη διάρκεια της ερμηνείας, σε μια παύση ανάμεσα στους στίχους, η Άννα Βίσση γέρνει προς τη Στεφανία και της ψιθυρίζει ένα τρυφερό «σ’ αγαπώ».

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της και συνόδευσε την ανάρτησή της με μια γεμάτη συναίσθημα λεζάντα: «Όταν η @annavissiofficial σου αφιερώνει και σου λέει “Σ’ αγαπώ”, είναι σαν να το φωνάζει ολόκληρο το Σύμπαν! Με κάθε αγκαλιά, μοιράζεσαι το φως σου!»

Η στιγμή αυτή έκανε αμέσως τον γύρο των social media, καθώς η τρυφερότητα και η ένταση της σκηνής άγγιξαν πολλούς από τους followers της.

