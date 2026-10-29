Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», όταν ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στην πρόσφατη περιπέτεια υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Ο παρουσιαστής και σκηνοθέτης καθησύχασε το κοινό, ενημερώνοντας πως ο αγαπημένος ερμηνευτής έχει πάρει εξιτήριο και βρίσκεται ασφαλής στο σπίτι του, αναρρώνοντας πλήρως. Ως ένδειξη αγάπης και στήριξης, ο Λάκης Λαζόπουλος ερμήνευσε ζωντανά στη σκηνή το τραγούδι «Ένα καράβι», αφιερώνοντάς το στον γνωστό καλλιτέχνη και δίνοντας έναν ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά τόνο στην εκπομπή.

Το πρόβλημα υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Για την κατάσταση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου είχε μιλήσει δημόσια ο στενός φίλος και επί χρόνια συνεργάτης του, Γιάννης Ζουγανέλης, αναφέροντας ότι αντιμετωπίζει Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να επιστρέψει δυνατός στις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες. Ο τραγουδιστής χρειάστηκε να παραμείνει για λίγες ημέρες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας με αναπνευστικό πρόβλημα, ενώ έλαβε εξιτήριο την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

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