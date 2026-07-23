Η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα τη Μαίρη Λίντα, η οποία έφυγε σε ηλικία 90 ετών από τη ζωή.

Η γνωστή δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη σπουδαία καλλιτεχνική πορεία της εμβληματικής ερμηνεύτριας, αλλά και στη βαθιά προσωπική σχέση που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στη Μαίρη Λίντα και την οικογένειά της.

Η Σία Κοσιώνη αποκάλυψε ότι η γνωριμία της με τη μεγάλη τραγουδίστρια δεν ξεκίνησε μέσα από τα τραγούδια της, αλλά μέσα από την αγάπη και το νοιάξιμο των αγαπημένων της νονών, της Σοφίας και του Γιάννη, οι οποίοι τη γνώρισαν στα χρόνια της ξενιτιάς.

Όπως περιέγραψε, οι δύο άνθρωποι συνδέθηκαν με τη Μαίρη Λίντα από νεαρή ηλικία και μοιράστηκαν μαζί της σημαντικές στιγμές της ζωής τους, από μεγάλες επιτυχίες και χαρές μέχρι δυσκολίες και προσωπικές δοκιμασίες. Ένας δεσμός βαθύς και ουσιαστικός, που διατηρήθηκε αναλλοίωτος μέσα στο χρόνο.

Στο συγκινητικό της μήνυμα, η Σία Κοσιώνη έκανε λόγο για τις αμέτρητες ιστορίες που ένωσαν τη Μαίρη Λίντα με τους νονούς της, από το Σικάγο μέχρι την Καλλιθέα και πάλι πίσω, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα θα ξαναβρεθούν. Και αυτό το γλέντι δεν θα έχει προηγούμενο… Καλό ταξίδι αγαπημένη μας Μαίρη Λίντα. Να μου τους φιλήσεις».

«Πριν τη γνωρίσω από τα τραγούδια της, τη γνώρισα μέσα από το νοιάξιμο και την αγάπη των αγαπημένων μου νονών. Στην ξενιτιά η Σοφία και Γιάννης από μικρά παιδιά. Εκεί τη γνώρισαν, δέθηκαν και συνέδεσαν τις ζωές τους ουσιαστικά και αγνά, μέσα από τις επιτυχίες, τις συντριβές, τις χαρές αλλά και τα προσωπικά δράματα. Πόσες ιστορίες… Από το Σικάγο ως την Καλλιθέα και πίσω πάλι.

Τώρα θα ξαναβρεθούν. Και αυτό το γλέντι δεν θα έχει προηγούμενο… Καλό ταξίδι αγαπημένη μας Μαίρη Λίντα. Να μου τους φιλήσεις», έγραψε στην ανάρτησή της η Σία Κοσιώνη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sia Kosioni (@siakossioni)

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