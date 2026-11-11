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Η Αλεξάνδρα Νίκα πραγματοποίησε μια βραδινή έξοδο στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, όπου εμφανίζονται ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού φωτογραφήθηκε στο Έναστρον, όπου απόλαυσε από κοντά το νέο σόοου που δίνει ο Σάκης Ρουβάς με την Κατερίνα Λιόλιου.

Η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε για την έξοδό της να φορέσει ένα μακρύ λεοπάρ φόρεμα με ένα φιόγκο στο λαιμό, αλλά και μαύρες διαφάνειες.

Το φόρεμα συνδύασε με μαύρες δερμάτινες μπότες και μια μαύρη δερμάτινη τσάντα.

Δείτε φωτογραφίες:

govastiletto.gr – Αλεξάνδρα Νίκα: Ταξίδι στο Παρίσι με τον γοητευτικό αδερφό της, Παναγιώτη Νίκα