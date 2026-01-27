Μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Αλεξάνδρα Νίκα, μαγνητίζοντας τα βλέμματα σε πρόσφατο γάμο όπου έδωσε το “παρών”. Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού εμπιστεύτηκε για ακόμα μια φορά την κορυφαία σχεδιάστρια Celia Kritharioti, επιλέγοντας ένα μαύρο δαντελένιο φόρεμα με διαφάνειες. Η επιλογή της αυτή ανέδειξε τη θηλυκότητά της, επιβεβαιώνοντας πως η υψηλή ραπτική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκλεπτυσμένου στυλ της.

Το σχέδιο αγκάλιαζε τη σιλουέτα, με κοντά μανίκια από διαφάνεια και λεπτομέρειες από βελούδο που τονίζουν τη γραμμή του φορέματος. Το look ολοκληρώθηκε με sleek χτένισμα, έντονο eye makeup και διακριτικά κοσμήματα, επιλογές που ανέδειξαν το φόρεμα.

