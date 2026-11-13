Το «παρών» στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» έδωσε σήμερα η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, κάνοντας μάλιστα χιούμορ για το πρωινό ξύπνημα, στο οποίο –όπως παραδέχτηκε– δεν είναι καθόλου συνηθισμένη.

«Καλημέρα! Είναι σπάνιο για μένα το “καλημέρα”, θέλω να σου πω. Το μισό… ημισφαίριο κοιμάται τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά με το που μπήκε στο στούντιο, σχολιάζοντας την «υπέρβαση» που χρειάστηκε να κάνει για να βρεθεί στην εκπομπή.

Α.Β.: Λέγαμε με τον Ιορδάνη ότι “δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει τόσο πρωί”.

Ι.Χ.: Σιγά μη σηκωθεί πρωί και να ‘ρθει…

Α.Π.: Παιδιά, αυτό είναι σπάνιο για μένα, έχω κάνει την υπέρβαση σήμερα. Είναι οι ώρες που κοιμάμαι.

Α.Β.: Πώς σου φαίνεται το τόσο πρωινό;

Α.Π.: Αμήχανο, άβολο θα το χαρακτήριζα.

«Εγώ εσάς σας βλέπω σε όλα τα μπλογκς, στα sites, στο Instagram… Στην τηλεόραση ποτέ, δεν ανοίγει!», ανέφερε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

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