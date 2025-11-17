Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Θέση για τη δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ του ιδίου και του Λάκη Λαζόπουλου πήρε ο Γιώργος Λιάγκας. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στις εξελίξεις, λίγες ημέρες αφότου ο ίδιος ο Λάκης Λαζόπουλος δημοσιοποίησε την αποστολή εξωδίκου εναντίον του κατά τη διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου της εκπομπής “Αλ Τσαντίρι Νιουζ”.

Ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κριτική και τα σχόλια που δέχεται. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε πως, παρόλο που δεν απενεργοποιεί τα σχόλια στα social media για να μην κατηγορηθεί ως αντιδημοκρατικός, στην πραγματικότητα επιλέγει να τα αγνοεί.

«Δεν απενεργοποιώ τα σχόλια στα social media γιατί θα μου πούνε ότι δεν είμαι δημοκράτης. Τα τελευταία πολλά χρόνια δεν τα διαβάζω. Είδατε την προηγούμενη εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο, οι τηλεοπτικές εκπομπές πάλι ασχολούνταν με εμένα. Τα βλέπω φευγαλέα σε τίτλους και μου τα λέτε καμιά φορά εσείς.

Ο Λαζόπουλος δεν ξέρω τι έχει πει για εμένα. Θα μου πεις γιατί έστειλα εξώδικο. Γιατί μου το είπε ο δικηγόρος μου κι έπρεπε να κάνω έτσι για να κοπούν κάποιες αναλήθειες και κάποια ψέματα. Με τις εμμονές. Όμως εγώ δε βλέπω, γιατί έχω επιλέξει τα τελευταία πολλά χρόνια από το να ασχολούμαι με την κακία των εμμονικών ανθρώπων, να αξιοποιήσω αυτόν τον χρόνο κάπου αλλού. Το έλεγε και η Μάργκαρερ Θάτσερ. Είναι χαμένος χρόνος να ασχολείσαι με τα αρνητικά που λένε οι άλλοι για εσένα. Δε μπορείς να κάνεις κάτι» είπε ο παρουσιαστής.

Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε: «Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να στενοχωρηθείς. Δεν σε κάνουν καλύτερο τα αρνητικά σχόλια. Κάποτε μία κριτική ενός ανθρώπου που δεν είχε εμμονή, θα μπορούσε να σε κάνει καλύτερο. Η κακία που εκπέμπεται τα τελευταία χρόνια το μόνο που δε μπορεί να σε κάνει, είναι καλύτερο. Άρα δεν ασχολείσαι. Εγώ πραγματικά σας το λέω, εν τιμή, ούτε βλέπω τι λένε για εμένα, ούτε διαβάζω τι λένε για εμένα. Γύρω γύρω τα πιάνω».

