Εμφάνιση-έκπληξη στην τηλεόραση για την Έλενα Μαυρίδου, η οποία έκανε δυναμικό comeback στη σειρά του Alpha «Άγιος Έρωτας».

Η ταλαντούχα ηθοποιός και σκηνοθέτις, που φέτος γνωρίζει τεράστια καλλιτεχνική επιτυχία με τον «Ταρτούφο» στη σκηνή του θεάτρου Αλκυονίς, εισέβαλε στη δημοφιλή σειρά του Alpha σε έναν ρόλο ανατρεπτικό!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Sakka (@elensakk)

Ο ρόλος της στον Άγιο Έρωτα

Η Έλενα Μαυρίδου, σχεδόν αγνώριστη, υποδύεται την Αγγέλα, μία από τις αρχηγούς των κρατουμένων, που θα φέρει σοβαρούς μπελάδες στην τηλεοπτική Χριστίνα, κατά κόσμον Κατερίνα Παπουτσάκη, που πλέον βρίσκεται κι εκείνη στη φυλακή.

Μάλιστα, η μεταμόρφωση της Μαυρίδου είναι εντυπωσιακή, ενώ οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν στα επόμενα επεισόδια αναμένονται καταιγιστικές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elena Mavridou (@elenamavridou)

Η αθόρυβη σχέση με τον Γιάννη Τσορτέκη

Η ηθοποιός και πρώην σύζυγος του Δημήτρη Λάλου φημολογείται ότι εδώ και ένα χρόνο διατηρεί σχέση με τον Γιάννη Τσορτέκη. Ωστόσο κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει, αλλά ούτε και διαψεύσει τα δημοσιεύματα που τους θέλουν ζευγάρι.

Η σχέση τους αποκαλύφθηκε από δημοσιεύματα τον Ιανουάριο του 2025 και έκτοτε έχουν εμφανιστεί μαζί σε δημόσιες εκδηλώσεις και έχουν απολαύσει κοινές διακοπές, όπως το καλοκαίρι του 2025. Οι δύο ηθοποιοί διατηρούν μια ήρεμη σχέση αποφεύγοντας τις κοσμικές εμφανίσεις, ενώ προτιμούν να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί, είτε από μικρές εξορμήσεις, είτε μέσα από ήρεμες στιγμές της καθημερινότητας.

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο θέατρο και την προηγούμενη σεζόν, στην παράσταση «Σαρμάντζα», την οποία σκηνοθετούσε η Έλενα Μαυρίδου και πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Τσορτέκης. Αυτή τη φορά, η Έλενα Μαυρίδου σκηνοθετεί το θεατρικό έργο «Ταρτούφος» με τον σύντροφό της να είναι και πάλι πρωταγωνιστής.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Μάιο του 2025 στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε» η Έλενα Μαυρίδου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στη συνεργασία της με τον Γιάννη Τσορτέκη.

«Με τον Γιάννη Τσορτέκη είχαμε συνεργαστεί πριν από 20 χρόνια. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία τότε, σαν συνάδελφοι, έπαιζα κι εγώ στην παράσταση τότε. Έχουμε έναν πολύ ωραίο κώδικα επικοινωνίας, μια πολύ ωραία συνεργασία στον τρόπο που θα βάλουμε τα πράγματα κάτω και θα δουλέψουμε. Υπάρχει μια ωραία δημιουργικότητα», είχε πει χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Τι είπε πρόσφατα για τον ρόλο του έρωτα στη ζωή

Η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και αναφερόμενη στον έρωτα, δήλωσε πως είναι ένα αίσθημα που μπορεί να μας προκύψει σε κάθε ηλικία, αλλά σαφώς ο ώριμος έρωτας έχει μια διαφοροποίηση από τον νεανικό.

«Ο έρωτας είναι ορμητικός. Σε κάθε ηλικία. Ο έρωτας είναι μέσα στην ψυχή μας. Είναι κάτι που μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, και καλό είναι να υπάρξει και σε μεγαλύτερη ηλικία. Το πώς τον διαχειριζόμαστε εξαρτάται από την ωριμότητα και από το πώς τοποθετούμαστε σε σχέση με αυτόν.

Ο ώριμος έρωτας είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά είναι κάτι που και αυτό έχει μπει σε ένα πλαίσιο, έχει μια σταθερότητα, μια ωριμότητα, αυτό το φτερούγισμα σε ένα μοίρασμα που έρχεται μετά από γνώση. Ο εφηβικός έρωτας, ο νεανικός έρωτας, και ο ώριμος έρωτας έχει μια διαφοροποίηση. Είναι όμως ανάλογα και με το που βρίσκει τον άνθρωπο», είπε η Έλενα Μαυρίδου.

Το διαζύγιο από τον Δημήτρη Λάλο και η κόρη της Η Έλενα Μαυρίδου -το Σάββατο 4 Οκτωβρίου- είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες» και μίλησε για την κόρη της, Νικολέττα, τη δύσκολη εγκυμοσύνη της, αλλά και για το διαζύγιο από τον Δημήτρη Λάλο. «Η Νικολέττα ήρθε στη ζωή μου πριν από 8 χρόνια και τη φώτισε. Αυτό που δεν μπορούσα να υποψιαστώ πριν γίνω μητέρα είναι αυτός ο ποταμός αγάπης θα υπάρξει στη ζωή μου. Το πρώτο διάστημα ήταν ένας χαμός, παρόλο που είχα και βοήθεια. Μετά την εγκυμοσύνη, είχα να αντιμετωπίσω το πώς θα επανέλθει η υγεία μου, γιατί είχα κάποιες μικρές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της κύησης. Χρειαζόμουν πολλή στήριξη στην αρχή», ανέφερε αρχικά η Έλενα Μαυρίδου. Να θυμίσουμε πως η ηθοποιός που στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον Δημήτρη Λάλο και μαζί έχουν αποκτήσει μια κόρη, τον τελευταίο χρόνο φέρεται να είναι σε σχέση με τον Γιάννη Τσορτέκη. Η ίδια ωστόσο προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, και να απασχολεί μόνο μέσα από τη δουλειά της.

«Είναι κάτι δύσκολο, ακόμα και αν καταλήξει να είναι καλό διαζύγιο γιατί οι άνθρωποι έχουν την ωριμότητα να το διαχειριστούν και να ξεπεράσουν πράγματα για να είναι ενωμένοι και αγαπημένοι, είναι δύσκολο. Δεν είναι αναίμακτο. Δεν είναι σαν τις ταινίες ένα διαζύγιο. Τα πράγματα θέλουν δουλειά για να μπορέσουν να φτάσουν σε έναν καλό δρόμο. Είναι ένα σκληρό πράγμα ακόμα και αν οι άνθρωποι χωρίσουν αγαπημένα», συμπλήρωσε η γνωστή ηθοποιός.

Το ζευγάρι, που διατηρούσε χαμηλό προφίλ καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης του, χειρίστηκε τον χωρισμό του με απόλυτη διακριτικότητα. Είχαν παντρευτεί το 2017 μετά από αρκετά χρόνια σχέσης και απέκτησαν μαζί μια κόρη.

Το διαζύγιό τους εκδόθηκε τυπικά τον Μάιο του 2024, μετά από περίπου εννέα χρόνια κοινής ζωής και επτά χρόνια γάμου. Έκτοτε, αμφότεροι έχουν προχωρήσει στην προσωπική τους ζωή.

Ο Δημήτρης Λάλος διατηρεί σχέση με τη συνάδελφό του ηθοποιό Μαριλίτα Λαμπροπούλου. Η σχέση τους έγινε ευρέως γνωστή κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στην επιτυχημένη σειρά του Alpha «Σασμός», όπου υποδύονταν επίσης το ζευγάρι. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Δημήτρης Λάλος τόνισε ότι προστατεύουν τη σχέση τους και δεν την εργαλειοποιούν για λόγους δημοσιότητας.

govastiletto.gr – Έλενα Μαυρίδου: Τι είπε για την σχέση της με τον Γιάννη Τσορτέκη;