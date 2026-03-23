Η Ιωάννα Τούνη είναι λάτρης των social media και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, τις σκέψεις της και τους προβληματισμούς της.

Αυτή τη φορά, η γνωστή influencer έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, αναφερόμενη στη ζωή της και όλα όσα έχει πετύχει, ενώ σχολίασε και όσους τη μισούν, λέγοντας πως αυτό συμβαίνει, επειδή δεν έχουν πετύχει όσα έχει καταφέρει εκείνη.

Στην ανάρτηση αναφέρεται επίσης, στον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και στον γιο της, Πάρη.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη έγραψε:

«Πώς νιώθεις στα 32 όταν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, μεγαλώνεις το πιο γλυκό μωρό του κόσμου, έχεις έναν υπέροχο σύντροφο, οι κολλητοί σου στέκονται σαν αληθινή οικογένεια, γυμνάζεσαι και προσέχεις την υγεία σου, έχεις δική σου επιτυχημένη εταιρεία ρούχων, ετοιμάζεις νέα επιχειρηματικά projects, κάνεις επενδύσεις στο real estate λες και παίζεις monopoly, δεν σε νοιάζει καν το bank account σου, η μισή Ελλάδα σε αγαπάει, και η άλλη μισή σε μισεί γιατί δεν έχει τα παραπάνω».

Η ανάρτηση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να επαινέσουν την αυτοπεποίθηση και την ανεξαρτησία της, ενώ άλλοι σχολίασαν με χιούμορ την αναφορά στον «τραπεζικό λογαριασμό».

Govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: «Εγώ κοιμάμαι ήρεμη το βράδυ – Δεν χρειάζεται να προσποιηθώ, ούτε να αποδείξω κάτι»