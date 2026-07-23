Η Αμαλία Κωστοπούλου λίγες ημέρες μετά τον γάμο της με τον Jake Medwell, αποφάσισε να αλλάξει το επίθετό της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, βάζοντας αυτό του συζύγου της κάτι που σχολιάστηκε.

Η ίδια μετά από αρκετά μηνύματα και σχόλια που δέχτηκε στα social media, αποφάσισε να απαντήσει, μέσα από ένα Q&A που έκανε το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια προσωπική επιλογή ενώ τόνισε πως ήθελε να έχει το ίδιο επώνυμο με τα παιδιά της στο μέλλον.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως κράτησε το πατρικό της επώνυμο ως δεύτερο όνομα, διατηρώντας έτσι τη σύνδεσή της με την οικογένειά της.

«Ειλικρινά, έχω εκπλαγεί πολύ από τον αριθμό των αντιδράσεων που υπήρξαν για την αλλαγή του ονόματός μου. Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν τόσο μεγάλο θέμα συζήτησης, ειδικά στη σημερινή εποχή. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο. Δεν καταλαβαίνω τα σχόλια περί “πατριαρχίας”.

Στην πραγματικότητα, έκανα το πατρικό μου επώνυμο δεύτερο όνομά μου (μεσαίο όνομα). Μερικοί λόγοι για τους οποίους το έκανα:

“Θέλω να έχω το ίδιο επώνυμο με τα παιδιά μου”.

“Είναι δύσκολο να χρησιμοποιείς ένα μεγάλο ελληνικό επώνυμο”.

“Δεν είναι καθόλου αμφιλεγόμενο και στην πραγματικότητα είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα να κάνεις στις ΗΠΑ”.

“Ελεύθερη επιλογή”», έγραψε στην ανάρτησή της η Αμαλία Κωστοπούλου.

govastiletto.gr -Νέα ζωή στις ΗΠΑ: Πώς περνά το φετινό καλοκαίρι η Αμαλία Κωστοπούλου μετά τον γάμο της με τον Jake Medwell