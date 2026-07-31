Νέες, αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Jake Medwell μοιράστηκε η Αμαλία Κωστοπούλου, δύο μήνες μετά τη λαμπερή τελετή στην Πύλο. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού επανήλθε στο Instagram, ταξιδεύοντας τους ακολούθους της πίσω στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής της μέσα από ανέκδοτα στιγμιότυπα.

Στα νέα καρέ ξεχωρίζουν τρυφερές στιγμές του ζευγαριού λίγο πριν και μετά τη συμβολική τελετή, αλλά και λεπτομέρειες από τη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στο μαγευτικό σκηνικό του Κάστρου της Πύλου.

Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ λίγους μήνες αργότερα πραγματοποίησε μια συμβολική γαμήλια τελετή στην Ελλάδα, επιλέγοντας την Πύλο ως τον ιδανικό τόπο για να γιορτάσει την ένωσή του με συγγενείς και φίλους από όλο τον κόσμο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amalia Medwell (@amalia)

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