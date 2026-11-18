Με το νεογέννητο μωρό της στον μάρσιπο, η Αν Χάθαγουεϊ απαθανατίστηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στους δρόμους της Νέας Υόρκης, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της με το τρίτο της παιδί.

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, είναι ήδη γονείς του 10χρονου Τζόναθαν και του 6χρονου Τζακ.

Στις φωτογραφίες από τη βόλτα της, η Χάθαγουεϊ εμφανίζεται χαμογελαστή, έχοντας το μωρό κοντά στο στήθος της. Μαζί της ήταν μια φίλη, με την οποία συζητούσαν και γελούσαν, ενώ κάποια στιγμή σταμάτησαν για να τη φωτογραφίσει.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης με ένα λευκό φόρεμα

Η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος Φοράει Prada» είχε αποκαλύψει ότι περιμένει το τρίτο της παιδί στις 19 Ιουνίου, με ένα βίντεο στο Instagram.

Φορώντας ένα αέρινο λευκό φόρεμα, μπήκε στο πλάνο κρατώντας τα χέρια μπροστά από την κοιλιά της. Καθώς ακουγόταν το «Baby I’m Yours» της Μπάρμπαρα Λιούις, τα κατέβασε, αποκαλύπτοντας την εγκυμοσύνη της. Στη συνέχεια χαμογέλασε, αγκάλιασε την κοιλιά της και βγήκε από το πλάνο.

Η Χάθαγουεϊ και ο Σούλμαν παντρεύτηκαν το 2012. Με την άφιξη του νέου μέλους, η οικογένειά τους είναι πλέον πενταμελής.