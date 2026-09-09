Η είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό χώρο και όλους όσοι συμπορεύτηκαν μαζί του στη λαμπρή του διαδρομή.

Σε ηλικία 54 ετών, ο αγαπημένος τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή, σφραγίζοντας μια σπουδαία μουσική πορεία 33 ετών γεμάτη επιτυχίες που καθόρισαν την ελληνική νυχτερινή διασκέδαση.

Λίγη ώρα μετά τη δυσάρεστη είδηση, η Panik Records, η δισκογραφική οικογένεια με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεργαζόταν τα τελευταία χρόνια, τον αποχαιρέτησε με ένα λιτό αλλά βαθιά συγκινητικό μήνυμα.

«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της εταιρείας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panik Records (@panik_entertainment_group)

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοίμαζε μεγάλη συναυλία για τις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, με αφορμή τα 33 χρόνια της μουσικής διαδρομής του, ενώ είχαν ήδη προγραμματιστεί δύο ακόμη εμφανίσεις του στο Θέατρο Άλσος, στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 4 Οκτωβρίου.

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