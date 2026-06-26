Στο Μπαλί βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η Ιωάννα Τούνη μαζί με την κολλητή της, Στέλλα Πάσσαρη με αφορμή το ετήσιο pr trip της εταιρείας τους, Bubblegun.

Οι δύο influencers και επιχειρηματίες μαζί με ακόμη έξι influencers ταξίδεψαν στο εξωτικό μέρος προκειμένου να διαφημίσουν τα ρούχα και τα μαγιό της εταιρείας τους ωστόσο δεν πήγαν όλα τόσο καλά, καθώς αντιμετώπισαν πολλές απανωτές αναποδιές.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη σε story της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, παρόλο που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κουβαλούσε μαζί της ένα σκόρδο για να μην την ματιάσουν, φαίνεται ότι το κόλπο αυτό δεν έπιασε.

Πιο αναλυτικά, η γνωστή Ελληνίδα influencer περιέγραψε την κακοτυχία που αντιμετώπισε με το υπόλοιπο group λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σε όλη την πτήση είχαμε μαζί μας ένα σκόρδο για να μην μας πιάνει το μάτι και όντως φτάσαμε όλα καλά και εμείς και οι βαλίτσες μας! Αλλά ξεχάσαμε να το πάρουμε στη βραδινή βόλτα μας…Οπότε μας έχουν “διώξει” ήδη από ένα εστιατόριο που καθίσαμε – γιατί δεν δέχονταν κάρτα – και στο μαγαζί που βρήκαμε τώρα, ΜΟΛΙΣ έγινε διακοπή ρεύματος» έγραψε η ίδια με αγανάκτηση.

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη-Στέλλα Πάσσαρη: Η χλιδάτη βίλα που μένουν στο Μπαλί