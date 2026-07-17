Το δικό της αντίο στον Λορέντζο Καριέρε που έφυγε από τη ζωή στα 51 του χρόνια είπε η Ναταλία Γερμανού, με ανάρτηση που έκανε στα social media.

Ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα, με τη σύζυγό του, Έλενα Κατραβά να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του.

Η Ναταλία Γερμανού δημοσίευσε το τραγούδι «Dream On» των Aerosmith και έγραψε: «Για τον Λορέντζο που ξεκουράστηκε».

Τον Λορέντζο Καριέρε τον γνωρίσαμε όλοι μέσα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι Bar του Mega το 2002, με παρουσιαστή τον Μίλτο Μακρίδη. Τότε ήταν 27 ετών. Προηγουμένως είχε εργαστεί ως μοντέλο. Με το στυλ και την άνεσή του απέκτησε γρήγορα φανατικό κοινό, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες, ενώ θεωρήθηκε ένας από τους πιο δημοφιλείς παίκτες του παιχνιδιού.

Μετά το τέλος του ριάλιτι, μαζί με τους Νίκο και Γιώργο Ελεύθερα, έκαναν το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», το οποίο δεν έμελλε να κρατήσει για πολύ.

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