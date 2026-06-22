Με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα η Τίνα Μεσσαροπούλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια οικογενειακή στιγμή. Η δημοσιογράφος του Happy Day δημοσίευσε μια φωτογραφία του συζύγου της μαζί με τους γιους τους από μικρότερη ηλικία.

Η ανάρτηση ήρθε σε μια περίοδο ιδιαίτερη για την οικογένεια, καθώς ο Γιώργος Μυλωνάκης πρόσφατα πέρασε μια δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ χρειάστηκε να νοσηλευτεί μετά από σοβαρή ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο, μια δοκιμασία που ανησύχησε τους ανθρώπους γύρω του.

Στην εικόνα φαίνεται ο Γιώργος Μυλωνάκης με τα παιδιά του σε όμορφες στιγμές, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να συνοδεύει την ανάρτησή της με ζεστά λόγια. «Οι αγάπες μου σε μια φωτογραφία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Θυμίζουμε πως ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε στον «Ευαγγελισμό» για 26 ημέρες, έχοντας παραμείνει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ για μεγάλο διάστημα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου συνέχισε τη θεραπεία του. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ακολούθησε πρόγραμμα αποθεραπείας σε αντίστοιχο κέντρο στην Αθήνα. Στις 14 Ιουνίου πήρε οριστικό εξιτήριο και πλέον συνεχίζει την ανάρρωσή του στο σπίτι, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

govastiletto.gr -Τίνα Μεσσαροπούλου: Η αποκάλυψη για τον Γιώργο Μυλωνάκη και τα σχόλια που δέχτηκε