Θέση για τον ντόρο που προκλήθηκε με τη ρεπόρτερ του OPEN πήρε η Αναστασία Γιάμαλη, σχολιάζοντας το περιστατικό με το νευρικό γέλιο σε ζωντανή σύνδεση από τις πυρκαγιές. Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημοσιογράφος ζήτησε από τον κόσμο να επιδείξει κατανόηση, υπενθυμίζοντας τις ακραίες και απαιτητικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι ρεπόρτερ στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.

Η δημοσιογράφος του MEGA παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τις καταστροφικές πυρκαγιές, παρότι αυτή την περίοδο απέχει από τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις.

«Το πιο εύκολο είναι να δικάσουμε ελαφρά τη καρδία τη νεαρή ρεπόρτερ», έγραψε, επισημαίνοντας πως οι τηλεθεατές δεν γνωρίζουν τι μπορεί να συνέβη εκείνη τη στιγμή εκτός πλάνου και προκάλεσε αυτή την αντίδραση.

Όπως σημείωσε, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τις πυρκαγιές βρίσκονται αντιμέτωποι με εξαντλητικά ωράρια, έντονη ψυχολογική πίεση και ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να διαχειριστούν τη ζωντανή μετάδοση και τις συνεχείς οδηγίες από το κοντρόλ.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Αναστασία Γιάμαλη έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της επιείκειας.

«Ας μην είμαστε τόσο εύκολοι στο να καταδικάσουμε την άστοχη αντίδραση της συναδέλφισσας. Όλοι και όλες πρέπει να έχουμε δικαίωμα και στο λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

govastiletto.gr -Μαρία Σιαμπάνου: Ποια είναι η ρεπόρτερ του OPEN που βρέθηκε στο στόχαστρο των χρηστών του διαδικτύου