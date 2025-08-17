Η Αναστασία Γιούσεφ μέσα από τον λογαριασμό της στο Facebook έδωσε τη δική της απάντηση στα πρόσφατα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που εμπλέκουν το όνομά της με παράνομες δραστηριότητες.
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η Αναστασία Γιούσεφ μέσα από τον λογαριασμό της στο Facebook έδωσε τη δική της απάντηση στα πρόσφατα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που εμπλέκουν το όνομά της με παράνομες δραστηριότητες.
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.