Η Αναστασία βρέθηκε στη λαϊκή αγορά και, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, πέρασε πίσω από τους πάγκους και πούλησε κεράσια.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να προωθήσει την καλοκαιρινή περιοδεία της «Σπάστε τα Tour» με ένα πρωτότυπο τρόπο. Πιο αναλυτικά, πήγε στη λαϊκή και μοίρασε φυλλάδια με το πρόγραμμα των συναυλιών της.