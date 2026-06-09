Η Αναστασία βρέθηκε στη λαϊκή αγορά και, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, πέρασε πίσω από τους πάγκους και πούλησε κεράσια.
Η τραγουδίστρια επέλεξε να προωθήσει την καλοκαιρινή περιοδεία της «Σπάστε τα Tour» με ένα πρωτότυπο τρόπο. Πιο αναλυτικά, πήγε στη λαϊκή και μοίρασε φυλλάδια με το πρόγραμμα των συναυλιών της.
Πωλητές, καταναλωτές και περαστικοί δεν έκρυψαν την έκπληξή τους, αφού αρκετοί συνειδητοποίησαν μετά από λίγα λεπτά ότι η νεαρή καλλιτέχνιδα βρισκόταν μπροστά τους. Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αναστασία εμφανίστηκε να μιλάει με αμεσότητα με τον κόσμο.
Δείτε το βίντεο:
@imanastasia_official
Ιούνιος – Spaste Ta Tour * June 9 — Giannena, Theatro Frontzou * June 15 — Thessaloniki, Cosmoradio Splash Festival, Plateia Aristotelous * June 17 — MAD VMAs * June 18 — Chania, Promachonas San Salvatore * June 19 — Herakleion, Matala Beach Festival * June 20 — Amyntaio Florina, Dimotiko Stadio Aminteion * June 22 — Aspropyrgos, Plateia Dimarcheiou * June 27 — Patra, Metropolis Live
govastiletto.gr – Αναστασία: Το ντοκιμαντέρ της περιοδείας της στην Αμερική – Όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες