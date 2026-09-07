Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ημέρα έζησε η Αναστασία το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, συνδυάζοντας δύο σπουδαία οικογενειακά γεγονότα.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια στάθηκε στο πλευρό της αδελφής της ως κουμπάρα στον γάμο της, ενώ παράλληλα ανέλαβε και τον ρόλο της νονάς, βαφτίζοντας τον αγαπημένο της ανιψιό. Η ίδια αποκάλυψε την πιο προσωπική αυτή πτυχή της καθημερινότητάς της δημοσιεύοντας σχετικά στιγμιότυπα στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μία από τις αναρτήσεις της, η τραγουδίστρια πόζαρε στο πλευρό της νύφης και του συζύγου της, γράφοντας με ιδιαίτερη τρυφερότητα: «Σήμερα παντρέψαμε τη βασίλισσά μας… την αδερφή μου. Σας αγαπώ για πάντα».

Λίγο αργότερα η Αναστασία ανέλαβε έναν ακόμη ξεχωριστό ρόλο, καθώς βάφτισε τον ανιψιό της, ο οποίος πήρε το όνομα Ιωάννης.

«Με εμπιστεύτηκαν να βαφτίσω το παιδί… Νονά. Ιωάννης», έγραψε η ίδια, δημοσιεύοντας ένα ακόμη οικογενειακό στιγμιότυπο.

Η οικογένεια αποτελεί άλλωστε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της Αναστασίας. Η τραγουδίστρια στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση με τους γονείς και τα αδέλφια της, αλλά και για το πώς ο χωρισμός των γονιών της όταν ήταν ακόμη μαθήτρια την έκανε να ωριμάσει νωρίτερα.

govastiletto.gr – Αναστασία Γιάμαλη: «Το μεγάλο στοίχημα είναι να μας εμπιστεύεται ο κόσμος»