Στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας, πολλοί ήταν οι καλλιτέχνες που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ανάμεσά τους ξεχώρισε η Αναστασία, η οποία χάρισε στο κοινό μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ερμηνεύοντας μία από τις μεγάλες επιτυχίες του. Στο πλευρό της ανέβηκε στη σκηνή ο σπουδαίος σολίστ του μπουζουκιού, Ανδρέας Καραντίνης, ο οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη και ο μουσικός που τον συνόδευε στις τελευταίες του ζωντανές εμφανίσεις.

Οι πρώτες νότες από το «Ώρες Μικρές» ήταν αρκετές για να δημιουργήσουν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στον χώρο. Η Αναστασία δεν ερμήνευσε η ίδια το τραγούδι, αλλά επέλεξε να αφήσει το κοινό να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Με τον Ανδρέα Καραντίνη να παίζει στο μπουζούκι τη χαρακτηριστική μελωδία, ο κόσμος άρχισε να τραγουδά τους στίχους του κομματιού, μετατρέποντας τη στιγμή σε μια αυθόρμητη μουσική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η Αναστασία παρέμεινε στη σκηνή ακούγοντας το κοινό, σε μια εικόνα που αποτύπωσε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της στιγμής.

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