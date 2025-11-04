Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Άννα Μπεζάν παραχώρησε συνέντευξη στην Χριστιάνα Κοχλατζή και στο Happy Day και μίλησε ανοιχτά για την πρόσφατη επέμβαση που υποβλήθηκε για αφαίρεση κύστης, αλλά και για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένειά της με τον Δημήτρη Παππά.

«Έκανα μια επέμβαση πριν λίγο καιρό. Αφαίρεσα μια κύστη 22 εκατοστών, ήταν πολύ μεγάλη. Πονούσα πολύ καιρό, δεν καταλάβαινα για ποιον λόγο πονούσα. Νόμιζα ήταν θέμα περιόδου, ωορρηξίας, μέχρι που πήγα να συζητήσω το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού και να δούμε τι πρέπει να γίνει και μου έκανε την εξέταση εκεί ο γυναικολόγος. Μου βρήκε μια κύστη, έκανα την επέμβαση και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα πολύ καλά. Πονούσα χωρίς να ξέρω γιατί πονάω και δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι τέτοιο», είπε η Άννα Μπεζάν.

«Θέλουμε να κάνουμε δεύτερο παιδί, τώρα το έχουμε αφήσει γιατί θα πρέπει να μπω σε διαδικασία εξωσωματικής. Το έχω αφήσει προσωπικά στην άκρη, θέλω να είμαι πραγματικά έτοιμη», συμπλήρωσε η Άννα Μπεζάν.

Η Άννα Μπεζάν και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Παππάς έχουν αποκτήσει μαζί ένα κοριτσάκι, την Χριστίνα – Νεκταρία.

Όπως είχε εξομολογηθεί η μητέρα του γνωστού επιχειρηματία, Χριστίνα Παππά, η οικογένεια είχε κάνει τάμα στην Τήνο για το θέμα υγείας που είχε ταλαιπωρήσει την μικρή τους.