Ρεπορτάζ/Φωτογραφίες/Βίντεο: Δανάη Αλαμάνου, Όλγα Φωτιάδου

Ιστορική διάσταση έλαβε η μεγαλειώδης, sold-out συναυλία της Άννας Βίσση στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ) το βράδυ του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου. Περισσότεροι από 95.000 θεατές συγκεντρώθηκαν για το «Anna Vissi powered by ΔΕΗ Live at OAKA», τιμώντας την κορυφαία Ελληνίδα σταρ που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μουσικής βιομηχανίας εδώ και σχεδόν μισό αιώνα.

Η κοσμοπλημμύρα περιμετρικά του σταδίου είχε ξεκινήσει από νωρίς το απόγευμα. Παρά την παροδική βροχή, οι χιλιάδες θαυμαστές δεν πτοήθηκαν, με τους διοργανωτές να διανέμουν αδιάβροχα.

Μάλιστα, καταγράφηκαν στιγμιότυπα όπου θεατές, αφού περνούσαν τον έλεγχο, πετούσαν τα εισιτήριά τους πίσω στα κάγκελα για να εξυπηρετήσουν όσους δεν είχαν προλάβει να προμηθευτούν το πολυπόθητο «χαρτάκι».

Τον ρυθμό πριν από την έναρξη του σόου έδωσε στις 20:00 ο διεθνούς φήμης Έλληνας DJ και παραγωγός Argy, με τον οποίο η τραγουδίστρια μοιράζεται τη φετινή επιτυχία «Όλο Πιο Πάνω».

Στιγμιότυπα από τη μεγαλειώδη συναυλία:

Η φαντασμαγορική είσοδος και το μήνυμα στο κοινό

Λίγο πριν βγει στη σκηνή, η Άννα Βίσση ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα μια φωτογραφία της, σχηματίζοντας το σήμα της νίκης πάνω από τον γερανό. Η είσοδός της υπήρξε θεαματική: κατέβηκε από τον ουρανό του ΟΑΚΑ μέσα σε ένα φωτεινό, στρογγυλό στεφάνι, φορώντας μια εντυπωσιακή ασπρόμαυρη ολόσωμη φόρμα. Υπό τους ήχους του κομματιού «Αιγαίο» και ενώ στις γιγαντοοθόνες προβαλλόταν ένα σπάνιο οπτικό αφιέρωμα για τα 50 χρόνια πορείας της, η σταρ γνώρισε την απόλυτη αποθέωση.

«Απόψε δεν ήρθατε εσείς στη συναυλία μου, ήρθα εγώ στη συναυλία σας», ανέφερε στην πρώτη της αλληλεπίδραση με το κοινό, ομολογώντας το τρακ της: «Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος. Αυτή η βραδιά θέλω να γίνει κάτι που θα θυμόμαστε όλοι μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, πάμε να το ζήσουμε μαζί. Είναι ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής. Κάναμε στο Καλλιμάρμαρο δύο χρονιές, θέλατε και στο ΟΑΚΑ, έτσι δεν είναι; Εγώ τις κρατάω τις υποσχέσεις μου».

Το μουσικό πρόγραμμα, διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών, άνοιξε με το «Αγάπη υπερβολική» του παντοτινού της συνεργάτη Νίκου Καρβέλα, για τον οποίο η τραγουδίστρια δήλωσε αιώνια ευγνώμων. Ακολούθησε μια καταιγίδα διαχρονικών επιτυχιών, όπως τα «Σε περίπτωση που», «Αίμα», «Πράγματα», «Κόντρα», «Λόγια και σιωπές», «Σχιζοφρένεια», «Στην πυρά», «Κλίμα τροπικό» και «Όλα για όλα». Σε μια δεύτερη εντυπωσιακή εμφάνιση πάνω στον γερανό, ερμήνευσε τα εμβληματικά «Τα μαθητικά τα χρόνια» και «Δεν θέλω να ξέρεις».

Η Αννούλα από το παρελθόν και το παρόν

Από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν αυτή που ένωσε το παρελθόν και το παρόν της καλλιτέχνιδας. Η σημερινή Άννα Βίσση «συναντήθηκε» με τον εφηβικό εαυτό της (από την εποχή που εμφανιζόταν στο ΡΙΚ της Κύπρου), μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI). Ο χιουμοριστικός διάλογος, με την έφηβη Αννούλα να τη ρωτάει «Τι έκανες στα μαλλιά μου;», προκάλεσε άφθονο γέλιο.

Στη σκηνή βρέθηκε επίσης η Ελληνοαυστραλή διεθνούς φήμης κιθαρίστρια Orianthi Penny Panagaris, η οποία στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τον Michael Jackson. Προσδίδοντας μια έντονη ροκ χροιά στο σόου, η Orianthi ενθουσίασε τους θεατές, με την Άννα Βίσση να δηλώνει για την 41χρονη μουσικό: «Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι μαζί μας, γιατί είναι γυναίκα και ροκού».

Η στιγμή που η Άννα Βίσση συνομίλησε με τον… παλιό της ευατό:

Η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Το πιο φορτισμένο σημείο της συναυλίας γράφτηκε αμέσως μετά την ερμηνεία του τραγουδιού «Εξαίρεση». Η τραγουδίστρια σταμάτησε τη ροή του προγράμματος για να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, σκορπώντας ρίγη συγκίνησης στους 95.000 παρευρισκόμενους.

Μιλώντας από καρδιάς, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μη μου πείτε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν η εξαίρεση. Δύο λόγια θα πω και σήμερα, γιατί την πρώτη φορά ήμουν πολύ σοκαρισμένη, όπως όλοι μας. Ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να αγαπηθεί και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Έφυγε πολύ νωρίς, άδικα. Σοκαρίστηκα. Μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον χαμό του. Σάββατο σήμερα. Και από εδώ και πέρα, ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα του ανήκουν. Σας προσκαλώ να τραγουδήσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια με ένα πιάνο».

Παράλληλα, παραδέχτηκε το αρχικό της μούδιασμα για την απώλειά του, προσθέτοντας: «Συνειδητοποιώντας το, σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, γεννήθηκε για να αγαπηθεί, να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας».

Το στάδιο σείστηκε όταν το κοινό τραγούδησε μαζικά το «Σάββατο» υπό τη συνοδεία μόνο ενός πιάνου. Ολοκληρώνοντας τον φόρο τιμής, η Άννα Βίσση απευθύνθηκε στον ορχήστρα λέγοντας, «θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι που του άρεσε να το ακούει και να το λέει. Μαέστρο…», ερμηνεύοντας αμέσως μετά «Το τρένο».

Αποσπάσματα από το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη:

Επιπλέον στιγμιότυπα από τη μαγική βραδιά στο ΟΑΚΑ:

To pre-show του Argy (Αργύρη Θεοφίλη)