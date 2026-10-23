Το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, η Άννα Βίσση έκανε την επανεμφάνισή της στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από την προσωπική της ζωή.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε πρόσφατα στο προσκήνιο λόγω της ρήξης στις σχέσεις της με τον Νίκο Καρβέλα — μια εξέλιξη που συζητήθηκε έντονα από τις αρχές Οκτωβρίου, λίγο μετά τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.

Επιλέγοντας να κρατήσει αποστάσεις από τη δημοσιότητα γύρω από το θέμα, η Άννα Βίσση ανέβασε ένα Instagram Story όπου φαίνεται χαλαρή στο σπίτι της, αφοσιωμένη στο κινητό της, μοιραζόμενη έτσι μια ήρεμη, αυθόρμητη στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τη φωτογραφία “έντυσε” μουσικά με το κομμάτι “What a Life” του Scarlet Pleasure που κυκλοφόρησε το 2020.

«Τι ζωή, τι νύχτα, τι υπέροχο ταξίδι! Δεν ξέρω πού θα βρίσκομαι σε πέντε χρόνια, αλλά είμαι νέος και γεμάτος ζωή. Γ@μ@ τι λένε οι άλλοι. Τι ζωή κι αυτή», αναφέρουν οι στίχοι που ακούγονται στην ανάρτηση της Άννας Βίσση.

Δείτε την ανάρτησή της:

govstiletto.gr -Νίκος Καρβέλας: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την διαμάχη του με την Άννα Βίσση