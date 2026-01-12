Τέλος στα σενάρια απόσυρσης βάζει η Άννα Βίσση, αποδεικνύοντας πως η ενέργειά της παραμένει ανεξάντλητη. Η “απόλυτη” Ελληνίδα σταρ μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ριζική ανακαίνιση του Αθηνών Αρένα, επιβεβαιώνοντας πως η επόμενη μεγάλη παραγωγή της είναι ήδη στα σκαριά. Έναν μήνα μετά τις διφορούμενες δηλώσεις στο “Πρωινό”, οι εικόνες των εργασιών μιλούν από μόνες τους: η Άννα επιστρέφει σε μεγάλη πίστα.

«Θα είναι η τελευταία της χρονιά στο Hotel Ermou μετά από δέκα χρόνια. Από του χρόνου Άννα Βίσση την νύχτα, τέλος. Το έχει αποφασίσει και θεωρεί ότι πρέπει να κάνει μια παύση και να κάνει άλλα πράγματα. Συζητάει να κάνει μιούζικαλ με τον Νίκο Καρβέλα… Δεν θα μπορείς να τη δεις στα μπουζούκια» είχε δηλώσει συγκεκριμένα ο Πάνος Κατσαρίδης στο «Πρωινό».

Οι εικόνες μέσα από το Αθηνών Αρένα βάζουν οριστικό τέλος στα fake news περί απόσυρσης, με την Άννα Βίσση να δηλώνει παρούσα με τον πιο δημιουργικό τρόπο. Η ίδια, μάλιστα, δημοσίευσε μια φωτογραφία από τον χώρο των εργασιών γράφοντας τη λέξη “Οραματισμός”, δίνοντας το στίγμα πως η νέα της καλλιτεχνική στέγη ετοιμάζεται να υποδεχτεί κάτι μεγαλειώδες.

