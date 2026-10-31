Όπως εξήγησε, η τραγουδίστρια ντύθηκε «ο εαυτός της», με ένα κόκκινο σύνολο το οποίο συνδύασε με γούνα στο ίδιο χρώμα και ψηλοτάκουνα μποτάκια, ενώ ο Ηλίας Ψινάκης ντύθηκε «Νίκος Καρβέλας» με μια κάπα και περούκα με λευκά μαλλιά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Βίσση – Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν είναι ο Καρβέλας, η Βίσση είναι αληθινή… η @annavissiofficial !!! Happy Halloween».

Δείτε τη φωτογραφία:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ηλίας Ψινάκης (@iliaspsinakis)

Αυτή η ανάρτηση ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην τραγουδίστρια και στον συνθέτη.

Η Άννα Βίσση όλο αυτό το διάστημα έχει επιλέξει μην προχωρήσει σε σχετικές δηλώσεις, πέρα από τη μοναδική ανακοίνωση που δημοσίευσε στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

govastiletto.gr – Νίκος Καρβέλας: Αυτός είναι ο τραγουδιστής που συνεργάζεται μαζί του μετά τη ρήξη με την Άννα Βίσση