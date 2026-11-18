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Η Άννα Βίσση πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες μια νέα δημόσια εμφάνιση σε εκδήλωση και πόζαρε χαμογελαστή με τον pr manager Γιώργο Ντάβλα, που ανέβασε την κοινή φωτογραφία τους.

Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ πόζαρε χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό, φορώντας ένα μαύρο σύνολο.

Τα μαλλιά της ήταν ελαφριά κυματιστά και το μακιγιάζ της αναδείκνυε τα όμορφα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Επέστρεψε στο στούντιο η Άννα Βίσση μετά τη διαμάχη της με τον Νίκο Καρβέλα

Η Άννα Βίσση έχει επιστρέψει στο στούντιο, μετά τη διαμάχη της με τον Νίκο Καρβέλα.

Η Ελληνίδα σταρ ηχογραφεί τα νέα τραγούδια της σε μουσική και στίχους άλλων συνθετών, που δεν έχει αποκαλύψει ακόμα.

Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, η Ελληνίδα σταρ μοιράστηκε την πρώτη φωτογραφία της από το στούντιο της ηχογράφησης.

«Μετά από ώρες», σημείωσε η Άννα Βίσση στην ανάρτησή της.

govastiletto.gr – Η Άννα Βίσση επέστρεψε στο στούντιο μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα – Η πρώτη φωτογραφία