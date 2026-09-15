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Η Άννα Βίσση βρέθηκε, αργά το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Η Άννα Βίσση έφτασε στην Αγία Τριάδα περίπου στις 00:30 τα ξημερώματα, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μακριά από τις κάμερες.

Λίγες ώρες αργότερα, και συγκεκριμένα περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, στην εκκλησία βρέθηκε και ο Θοδωρής Φέρρης.

Όπως αναφέρθηκε στο ίδιο ρεπορτάζ, αργά το βράδυ από τον Ιερό Ναό πέρασαν επίσης ο Σταμάτης Γονίδης, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Έλλη Κοκκίνου, ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη.

Όπως έγινε γνωστό, η Άννα Βίσση έφτασε συνοδευόμενη από τη στενή της συνεργάτιδα, Αλεξία Ξένου.

«Δε θα ξεχάσω τη φωνή του» αρκέστηκε να πει στην κάμερα της ΕΡΤ.

Δείτε το σχετικό βίντεο στο 2:33′:

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