Στη γαλλική πρωτεύουσα ταξίδεψε η Άννα Βίσση, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τις υποχρεώσεις της και τη δημοσιότητα των τελευταίων ημερών γύρω από τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα. Λίγο μετά την ιστορική της εμφάνιση στο ΟΑΚΑ, η δημοφιλής ερμηνεύτρια βρέθηκε στο Παρίσι για έναν ιδιαίτερο σκοπό: να παρακολουθήσει ζωντανά τη Celine Dion. Το βράδυ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, η Άννα Βίσση έζησε από κοντά τη συναυλία της Καναδής σταρ και μοιράστηκε τη μοναδική αυτή στιγμή με τους ακολούθους της στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που καταγράφει τη συγκίνηση της Dion απέναντι στην αποθέωση του κοινού.

«Highlight της συναυλίας. Η μικρή αυτή “αμηχανία” μπροστά στη μεγάλη αγάπη που εισέπραξε», έγραψε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση, αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής.

Το ταξίδι της στο Παρίσι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το όνομά της βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με αφορμή όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον Νίκο Καρβέλα. Η συζήτηση γύρω από τους δύο καλλιτέχνες έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, καθώς πρόκειται για δύο πρόσωπα που συνδέονται όχι μόνο με μια μακρά προσωπική ιστορία, αλλά και με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού.

Παρά τον θόρυβο των τελευταίων ημερών, η Άννα Βίσση συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, επιλέγοντας αυτή τη φορά να στρέψει τα φώτα σε μια άλλη σπουδαία γυναίκα της μουσικής.

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