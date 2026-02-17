Ο Γιώργος Τσαλίκης διασκέδασε στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται η Άννα Βίσση.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο με εκλεκτή παρέα επιχειρηματιών, όμως δεν έμεινε για πολύ στις θέσεις των θεατών. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ανέβηκε στη σκηνή και χάρισε μοναδικές στιγμές στο κοινό, ενώ σε μια εξομολογητική διάθεση μοιράστηκε τις συμβουλές που του είχε δώσει ο Νίκος Καρβέλας για την Άννα Βίσση.

«Ο Νίκος μου έλεγε: “Μου αρέσει να σε ακούω να τραγουδάς τραγούδια της Άννας”. Μου λες, σκέψου ένα τραγούδι να πούμε, αλλά κανένας δεν τραγουδάει τα καλύτερα ντουέτα που έχεις κάνει με τον Καρβέλα. Κανείς», είπε ο Γιώργος Τσαλίκης.

«Είσαι ένας φάρος τέχνης, αγάπης, ελπίδας και ενέργειας. Είσαι η απόδειξη ότι… sky is the limit. Δεν ξέρω που αλλού θα φτάσει αυτό που κάνεις…» σχολίασε στη συνέχεια για την Άννα Βίσση ο Γιώργος Τσαλίκης.

Οι δύο καλλιτέχνες στη συνέχεια πέρασαν χρόνο μαζί στο καμαρίνι, εκεί όπου πόζαραν στον φωτογραφικό φακό με τη Δήμητρα Κούστα.

