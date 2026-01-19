Το Paramount+ έδωσε το «πράσινο φως» για το «Fear Not», μια μίνι σειρά έξι επεισοδίων, με πρωταγωνίστρια και εκτελεστική παραγωγό, τη βραβευμένη με Όσκαρ, Anne Hathaway.

Το σενάριο υπογράφει η Bash Doran, σε παραγωγή του Steve Stark μέσω της Toluca Pictures και της MGM Television.

Η σειρά βασίζεται στο άρθρο της Julie Miller στο Vanity Fair με τίτλο «True Crime, True Faith: The Serial Killer and the Texas Mom Who Stopped Him» (2023).

Σύμφωνα με το Deadline, το «Fear Not» είναι μία από τις πρώτες μεγάλες παραγωγές της νέας διοίκησης του Paramount+.

Η συμφωνία έκλεισε σε μια άκρως ανταγωνιστική δημοπρασία στις αρχές Σεπτεμβρίου, μόλις δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Paramount Global από την Skydance.

Η φιλόδοξη σειρά ξετυλίγει την αληθινή ιστορία του διαβόητου κατά συρροή δολοφόνου Stephen Morin και της Margy Palm, της τελευταίας γυναίκας που έπεσε θύμα του.

Η απαγωγή, η οποία ξεκίνησε ως μια επικίνδυνη ομηρία, πήρε μια απροσδόκητη τροπή: μια πορεία που περιλάμβανε συμπόνια, προσευχή και βαθιά γενναιότητα. Η αφοσίωση της Palm στην πίστη της και η πεποίθησή της ότι ο Morin μπορούσε να αλλάξει, έγιναν η αφετηρία μιας σχέσης που κράτησε πολύ μετά την επιστροφή της στην ασφάλεια, μέχρι και την ημέρα πριν από την εκτέλεση του απαγωγέα.

«Στο Paramount+, αναζητούμε πάντα ιστορίες που συναρπάζουν και ψυχαγωγούν το κοινό μας και αυτή η σειρά θα κάνει ακριβώς αυτό» δήλωσε η Jane Wiseman, επικεφαλής του τμήματος πρωτότυπου περιεχομένου.

«Βασισμένη σε αυτή την ανατριχιαστική αληθινή ιστορία και το βίωμα της ηρωίδας, η Anne θα φέρει στην οθόνη ένα βάθος και μια βαρύτητα που μόνο μια ηθοποιός του διαμετρήματός της μπορεί να προσφέρει» συμπλήρωσε.

Όπως περιγράφεται στο άρθρο, η Margy Palm, μια θρησκευόμενη μητέρα από το Τέξας, απήχθη από τον Stephen Morin έξω από ένα κατάστημα Kmart ενώ έκανε τα χριστουγεννιάτικα ψώνια της, στις 11 Δεκεμβρίου 1981.

Πέρασε οκτώ ώρες ως όμηρος, προτού τον πείσει να την αφήσει ελεύθερη, επηρεάζοντάς τον μέσα από μια συζήτηση για την πίστη της.

Η απρόσμενη φιλία που αναπτύχθηκε οδήγησε τη Palm να επισκεφθεί τον Stephen στη φυλακή περισσότερες από δώδεκα φορές, πριν εκείνος εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση το 1985, σε ηλικία 34 ετών.

