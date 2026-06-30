Τα γενέθλιά της είχε χθες η Αντελίνα Βαρθακούρη και τα γιόρτασε έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Χάρη Βαρθακούρη, τις δύο κόρες τους και αγαπημένα μέλη της οικογένειάς τους.

Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσαν στα social media, η Αντελίνα Βαρθακούρη μοιράστηκε στιγμές από τη ζεστή οικογενειακή γιορτή. Σε ένα από τα βίντεο τη βλέπουμε να σβήνει την εντυπωσιακή τούρτα της, έχοντας δίπλα της τον Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος την αγκαλιάζει τρυφερά, ενώ όλοι μαζί της τραγουδούν το καθιερωμένο «Happy Birthday».

Μάλιστα, η Αντελίνα, έσβησε την τούρτα των 42 της χρόνων, με αγαπημένα της πρόσωπα, γράφοντας την εξής λεζάντα: «Σας αγαπώ απέρανατα όλους! Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, υγεία και ευλογία σε εσάς και τις οικογένειές σας»!

Λίγο αργότερα, ο γνωστός τραγουδιστής ανέβασε και μια κοινή τους selfie, στην οποία η σύζυγός του τον φιλά στο μάγουλο, γράφοντας με χιούμορ: «Τώρα που το σκέφτομαι, εγώ έπρεπε να σε φιλάω!!!».

Οι εικόνες έρχονται λίγες μόλις ώρες μετά τη συγκινητική συνέντευξη που παραχώρησε η Αντελίνα Βαρθακούρη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, όπου μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που πέρασε ο γάμος της με τον Χάρη Βαρθακούρη, αποκαλύπτοντας πως υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκε ακόμη και τον χωρισμό.

govastiletto.gr -Αντελίνα Βαρθακούρη: «Θυμάμαι ότι έλουζα τα μαλλιά μου και έφευγαν τούφες»