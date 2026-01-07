Στα καθήκοντά της στην εκπομπή “Κοινωνία ώρα Mega” επέστρεψε το πρωί της Τετάρτης 7/1 η Ανθή Βούλγαρη. Μετά την εορταστική της άδεια, η δημοσιογράφος καλημέρισε ξανά το τηλεοπτικό κοινό, μπαίνοντας δυναμικά στη ροή της ενημέρωσης για το 2026.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος υποδέχτηκε την συμπαρουσιάστριά του με χιούμορ, λέγοντάς της: «Λάθος τραγούδι βάλαμε στην έναρξη. Έπρεπε να βάλουμε το τραγούδι “Καλέ ποια είναι αυτή”. Παρακαλώ κοντινό στο πρόσωπο να δείτε “φράπα”!».

«Ευχαριστώ τον διευθυντή μας, Σταμάτη Μαλέλη για την ανοχή που δείχνει στη νέα μάνα», πρόσθεσε η Ανθή Βούλγαρη.

Δείτε τον διάλογο των δύο παρουσιαστών:

Να θυμίσουμε ότι η Ανθή Βούλγαρη έγινε μητέρα για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2025, φέρνοντας στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη.

govastiletto.gr -Πώς γνωρίστηκαν η Ανθή Βούλγαρη και ο Κώστας Κωνσταντινίδης: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε όλο το παρασκήνιο