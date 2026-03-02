Με την Ανθή Βούλγαρη ξανά στο πλευρό του Ιορδάνη Χασαπόπουλου ξεκίνησε η εβδομάδα για το «Κοινωνία ώρα Mega». Η παρουσιάστρια, μετά από δύο ημέρες απουσίας, επέστρεψε στα καθήκοντά της σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου.

«Πρωινό Δευτέρας, καλό μήνα να έχουμε. Δεν φαίνεται να ‘ναι καλός ο μήνας, αλλά εν πάση περιπτώσει να κρατήσουμε τα ωραία της ημέρας… Το βλέπετε το ελαφάκι που έχει έρθει», είπε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Κατόπιν, η Ανθή Βούλγαρη ανέφερε: «Επέστρεψα! Καλημέρα! Λέω δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο. Να κάθομαι στο σπίτι ή να είμαι στην εκπομπή πρωί πρωί. Παιδιά είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, και άμα τα μωρά είναι άρρωστα είναι δύσκολο. Παιδιά, υγεία να έχουμε, πάνω από όλα και ειρήνη, γιατί δεν βλέπω…».

