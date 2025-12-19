Η πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη στην «Ακτή Πειραιώς» πραγματοποιήθηκε κανονικά το βράδυ της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025, λίγες ώρες μετά τη μήνυση εις βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση από τον νεαρό τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο.

Με τη συγκίνηση να είναι έκδηλη στο πρόσωπό του ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στην αθηναϊκή νύχτα.

Ο τραγουδιστής ξεκίνησε το πρόγραμμά του λέγοντας στο κοινό: «Κυρίες και κύριοι καλώς ήρθατε, να σας συστηθώ ξανά, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός», μια δήλωση που θεωρήθηκε απάντηση στις καταγγελίες.

Παρά το βαρύ κλίμα λόγω της μήνυσης του 22χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου, ο καλλιτέχνης γνώρισε την αποθέωση από τους παρευρισκόμενους.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε διαχρονικές επιτυχίες του, αλλά και νεότερα τραγούδια. Ο Γιώργος Μαζωνάκης άνοιξε το πρόγραμμά του με το «Ανήκω σε εμένα», με τον κόσμο να τραγουδά μαζί του, ενώ σε μια μικρή παραλλαγή του στίχου ο καλλιτέχνης είπε «δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναχικότητά μου».

Σε μια βραδιά όπου η υποστήριξη του κόσμου ήταν πιο αναγκαία από ποτέ, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμεινε σε συνεχή διάλογο με το κοινό. Με κάθε ευκαιρία, εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του προς τους θαυμαστές του, αναγνωρίζοντας πως η δική τους πίστη είναι το στήριγμά του σε όλη τη μακρόχρονη πορεία του

Συνοδευόμενος από έναν μουσικό που έπαιζε μπουζούκι, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε αυτό το σημείο της βραδιάς, έχω την ανάγκη να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, που με αφήνετε να παίζω μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια, με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, με τα έτσι μας, με τα αλλιώς μας», για να προσθέσει στη συνέχεια: «Θα ήθελα το πιο δυνατό χειροκρότημα αυτή τη στιγμή για τους μουσικούς μου και για τους τεχνικούς μου, γιατί χωρίς αυτούς θα ήμουν μόνος».

Πώς ξεκίνησαν όλα

Στη μήνυση που κατέθεσε στις 18 Δεκεμβρίου 2025, ο 22χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος στρέφεται κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, διευκρινίζοντας ότι ο μοναδικός του στόχος είναι η ηθική δικαίωση και όχι κάποια χρηματική αποζημίωση.

Ο νεαρός τραγουδιστής καταγγέλλει τον ερμηνευτή για ασελγείς χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις που φέρονται να έλαβαν χώρα σε εργασιακό περιβάλλον (στο καμαρίνι του καλλιτέχνη).

Μετά τη μήνυση, ο Στέφανος Παπαδόπουλος δήλωσε: «Εγώ ό,τι έζησα και ό,τι είδα, το κατέθεσα στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω. Ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Μόνο ηθική δικαίωση ζητάω. Δεν θέλω να απαντήσω σε κάτι άλλο».

Ο Στεφ -όπως φωνάζουν πολλοί τον νεαρό τραγουδιστή- σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας την πρώτη μέρα που κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να δουλέψει με τον Μαζωνάκη μετά το τέλος μιας πρόβας, δέχτηκε πιέσεις να μεταβεί στο καμαρίνι του όπου φέρεται να του προσφέρθηκε κόκα και να έγινε προσπάθεια παρότρυνσης για ερωτική συνεύρεση.

Όταν αρνήθηκε σύμφωνα πάντα με την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε ο τραγουδιστής φέρεται να του απάντησε ότι «είναι αγένεια να μου λες όχι στο καμαρίνι μου».

Στη συνέχεια ο Παπαδόπουλος ισχυρίζεται ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής του είπε ότι θα έπρεπε να φύγει επειδή είχε ένα επαγγελματικό ραντεβού, αλλά ότι μετά από αυτό θα τον περίμενε και πάλι στο καμαρίνι του, μαζί με τον φίλο που τον είχε συνοδέψει στο μαγαζί. Όταν ο 22χρονος σύμφωνα με τα λεγόμενα του τον ενημέρωσε ότι ο φίλος του είχε φύγει ο ερμηνευτής φέρεται να του είπε ότι αν δεν ξαναπήγαινε το ίδιο βράδυ με τον φίλο του, να μην ξαναπάει γενικά.

Τις επόμενες μέρες ο μηνυτής υποστηρίζει ότι άρχισε να δέχεται μηνύματα μέσω εφαρμογών επικοινωνίας τα οποία αυτοδιαγράφονταν, με επίμονες προτροπές του τραγουδιστή για ιδιωτικές συναντήσεις. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στη μήνυσή του δεχόταν έμμεσες πιέσεις να τον συναντήσει με το επιχείρημα ότι η επαγγελματική του πορεία εξαρτάται από το αν τα έχει καλά με τον τραγουδιστή.

Κατά τον ίδιο υπήρξαν περιστατικά που στήθηκαν προσχηματικά ώστε να βρεθεί μόνος με τον Μαζωνάκη και υποστηρίζει ότι ζούσε σε ένα περιβάλλον διαρκούς πίεσης, στο οποίο ένιωθε ότι θα πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στην άρνηση των σεξουαλικών προτάσεων και στον φόβο της άμεσης απομάκρυνσής του από τη δουλειά.

Στη μήνυσή του αναφέρει ως κομβικό σημείο ένα περιστατικό στα μέσα του περασμένου Απριλίου, όταν αποφάσισε να επισκεφθεί το καμαρίνι του τραγουδιστή παρουσία τρίτων. Ακολούθως επισημαίνει ότι μετά την αποχώρηση των περισσότερων παριστάμενων, ο τραγουδιστής επανέλαβε πρόταση για προσωπική συνάντηση και όταν εκείνος προσποιήθηκε ότι δεν καταλαβαίνει, φέρεται να προχώρησε σε χυδαία χειρονομία σεξουαλικού περιεχομένου, συνοδευόμενη από απαξιωτικές εκφράσεις.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος περιγράφει ότι αποχώρησε, ξεσπώντας σε κλάματα με έντονα συναισθήματα και εξευτελισμού, ενώ όπως τονίζει δεχόταν συνεχώς παροτρύνσεις να επισκεφθεί το καμαρίνι του Μαζωνάκη.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη Μαΐου, όταν του μεταφέρθηκε πρόταση με ευθέως σεξουαλικό αντάλλαγμα την οποία απέρριψε και έκτοτε δεν είχε καμία επικοινωνία.

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη

Η πλευρά του τραγουδιστή απάντησε άμεσα μέσω του δικηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αναλυτικότερα ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή, κ. Χαράλαμπος Λυκούδης μίλησε στο Live News -το μεσημέρι της Πέμπτης- λέγοντας πως ξεκίνησε ο εκβιασμός του αγαπημένου καλλιτέχνη από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.

Ο κ. Λυκούδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το να κατηγορείται κάποιος ότι έκανε μία πρόταση για να συνευρεθεί με κάποιον άλλον ενήλικα, δεν νομίζω πια ότι είναι και το πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο.

Είναι η τελευταία πράξη του εκβιασμού. Έχει ξεκινήσει ο εκβιασμός του Γιώργου Μαζωνάκη από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων αρκετό καιρό πριν, και συγκεκριμένα από τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, Σεπτέμβρη, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να μην συνεχίσει, να μην ακολουθήσει τη συνεργασία που του πρότειναν.

Έκτοτε έχει υποστεί ένα σωρό εκβιαστικές πρακτικές. Χρησιμοποίησαν βαριά ονόματα των φυλακών, δήθεν ότι θα του δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη ζωή του και στην υγεία του και επειδή ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρόλο που είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος και καλλιτέχνης, είναι όμως και αρκετά δυναμικός και δεν ενέδωσε, δεν υπέκυψε σε αυτές τις πιέσεις, εξυφάνθηκε το καινούργιο σχέδιο που του είχε προαναγγελθεί: ότι θα προσπαθήσουν να του καταστρέψουν την τιμή και την υπόληψή του. Και εξυφάνθηκε αυτό το σχέδιο.

Θέλω να σας πω και κάτι. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος νοήμων που να πιστεύει ότι μία καταγγελία που αναφέρεται σε χρόνο εννέα μήνες πριν, αυτή η καταγγελία μετουσιώθηκε σε μήνυση πέντε ώρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα -γιατί σήμερα έχει επίσημη πρεμιέρα στο κέντρο διασκέδασης αυτής ο Γιώργος Μαζωνάκης- και να υπάρχει νοήμων άνθρωπος που να νομίζει, να θεωρεί ότι όλο αυτό είναι τυχαίο;».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star και της δημοσιογράφου Άννας Σταματιάδου, πρόκειται να παρέμβει εισαγγελέας για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να κληθούν για εξηγήσεις τόσο ο γνωστός τραγουδιστής όσο και ο νεαρός καλλιτέχνης, Στέφανος Παπαδόπουλος, προκειμένου να κριθεί αν συντρέχουν λόγοι για άσκηση ποινικής δίωξης.

