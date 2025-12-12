Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Φαίης Φώτου στο Πρωινό του ΑΝΤ1, είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου περνούσε κρίση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Λυκούδη.

Η ίδια, μιλώντας στην κάμερα του ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε ότι θεωρεί άσχημο να γίνονται υποθέσεις για μια σχέση όταν δεν γνωρίζει κανείς τα πραγματικά γεγονότα.

Τόνισε ότι ακόμα κι αν περνούσε κρίση με τον σύντροφό της, θα το μοιραζόταν πρώτα μαζί του και μόνο αργότερα, αν το ήθελε, με τον κόσμο. «Δεν αφορά και κανέναν, ο κόσμος βαριέται κιόλας», είπε χαρακτηριστικά.

Η Αλεξάνδρα σημείωσε πως την ενοχλεί η υπερβολική ενασχόληση με την προσωπική της ζωή, ειδικά όταν δεν μοιράζεται λεπτομέρειες.

Ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε δείξει πολλά για τη ζωή της, αλλά πλέον επιλέγει να αποκαλύπτει μόνο τα απολύτως απαραίτητα: ποιος είναι ο σύντροφός της, το όνομά του. «Έπαθα και έμαθα», τόνισε.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι όταν κάποιος μοιράζεται την προσωπική του ζωή, πρέπει να είναι έτοιμος να αποκαλύψει και τις δυσάρεστες εξελίξεις, οι οποίες συχνά προκαλούν έντονο ενδιαφέρον από τον κόσμο, λες και τον περιμένουν στη γωνία.