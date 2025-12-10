Οι δηλώσεις του Πέτρου Φιλιππίδη για τη φωτιά στο σπίτι του βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής «Real View», το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου. Ο ηθοποιός εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι πρόκειται για εμπρησμό, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το επίσημο πόρισμα.

Αρχικά, η Ελίνα Παπίλα ανέφερε: «Ο Φιλιππίδης αυτό το σπίτι το νοίκιαζε στα Πατήσια και κάηκε και το πόρισμα είναι ότι είναι βραχυκύκλωμα. Γιατί είναι άστεγος; Γιατί δεν ενοικιάζει ένα άλλο; Μα ούτως ή άλλως κι αυτό το νοίκιαζε. Είναι άστεγος και περίμενε το πόρισμα ενός σπιτιού που δεν ήταν δικό του δηλαδή; Η ιδιοκτήτρια περίμενε το πόρισμα».

Στη συνέχεια η Σοφία Μουτίδου πρόσθεσε: «Το σπίτι αυτό ήταν συνδεδεμένο με πολλές ελπίδες. Είχε χρωματιστεί ότι είναι εμπρησμός συνδεδεμένος με όλη την ιστορία, με μια πράξη μίσους κάποιων ανθρώπων. Θα ήταν ένα στοιχείο υπέρ του. Δεν είναι ένα απλό σπίτι, είναι ένα σπίτι που πήγε να γίνει σύμβολο μιας αδικίας που θα μπορούσε να είχε ζήσει».

Να θυμίσουμε ότι ο Πάνος Κατσαρίδης ήρθε σε επικοινωνία με τον Πέτρο Φιλιππίδη, εξασφαλίζοντας για το Πρωινό του ΑΝΤ1 την πρώτη του αντίδραση. Όπως είπε ο στενός συνεργάτης του Γιώργου Λιάγκα, ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι έξαλλος γιατί ενώ περίμενε επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, έμαθε τα προσωπικά του δεδομένα από την τηλεόραση.

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι είναι έξι μήνες άστεγος και έχει καταστραφεί οικονομικά, καθώς το διαμέρισμα όπου διέμενε με την Ελπίδα Νίνου χρειάζεται έξι μήνες για να φτιαχτεί.

