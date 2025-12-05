Ο Νίκος Αποστολόπουλος μίλησε στην κάμερα του Πρωινού για το περιστατικό που σημειώθηκε στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στον Βόλο, με πρωταγωνιστές τον Αχιλλέα Μπέο και τον συνεργάτη του, Σωτήρη Πολύζο.

Η αφορμή ήταν ένα αιχμηρό σχόλιο του δημάρχου Βόλου σχετικά με το σακάκι του Πολύζου, το οποίο είχε σχεδιάσει ο Αποστολόπουλος, προκαλώντας ένταση και αντιδράσεις.

Ο σχεδιαστής δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για τη συμπεριφορά του Μπέου: «Δεν είχε κανένα δικαίωμα να ενοχλήσει τον Σωτήρη. Είναι κατακριτέο και δεν θα έπρεπε ποτέ να συνεργαστούν ξανά. Ευτυχώς, δεν ζω σε κοντινή πόλη και δεν πρόκειται να συνεργαστούμε ξανά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση αν θα ντύσει τον Μπέο σε επόμενη εκδήλωση, απάντησε με χιούμορ, αλλά και σαφήνεια: «Αν μου δώσει πολλά λεφτά, θα τον ντύσω. Δεν έχει έρθει στο μαγαζί μου».

Παράλληλα, δεν απέκρυψε τα έντονα συναισθήματα που ένιωσε στο συμβάν: «Αν ήμουν εκεί, μπορεί να του είχα ρίξει και καμιά μπουνιά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από τη συμπεριφορά του. Ζει όλη του τη ζωή έτσι, χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση ή αισθητική. Ουρλιάζει, φωνάζει, κάνει χοντράδες. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην πολιτική ζωή της χώρας. Το πιο τρομαχτικό είναι ότι οι άνθρωποι τον ψηφίζουν».

Ωστόσο, δύο μέρες νωρίτερα, ο Αποστολόπουλος είχε δηλώσει εντελώς διαφορετικά στην ίδια εκπομπή, περιγράφοντας μια πιο φιλική πλευρά της σχέσης του με τον Μπέο: «Με τον κ. Μπέο έχουμε παλιά ιστορία, έχουμε έρωτα. Έχει πάρει από εμένα κοστούμι για τον γαμπρό του κι έχει στείλει κόσμο εδώ να αγοράσει κοστούμια. Δεν αστειεύεται μαζί μου, αστειεύεται με τον λαό του Βόλου και όλη την Ελλάδα».

Στη συνέχεια, έκανε πιο ανάλαφρα σχόλια για τη συμπεριφορά του δημάρχου, προκαλώντας την παρέμβαση του Γιώργου Λιάγκα: «Νίκο μου, σε παρακαλώ, είμαστε πρωινή εκπομπή», είπε, διακόπτοντάς τον και υπενθυμίζοντας τον τόνο της ζωντανής εκπομπής.

