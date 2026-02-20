Η Antigoni Buxton ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026 εκπροσωπώντας την Κύπρο, και το «JALLA» φαίνεται πως έχει ήδη βάλει πλώρη για δυναμική πορεία.

Το video clip του τραγουδιού σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις στο YouTube, ξεπερνώντας το 1,2 εκατομμύριο προβολές μέσα σε λίγες μόλις ημέρες από την κυκλοφορία του και καταγράφοντας (μέχρι στιγμής) τις περισσότερες προβολές ανάμεσα στις φετινές συμμετοχές του διαγωνισμού.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση, με τους fans να στηρίζουν μαζικά το κομμάτι από την πρώτη στιγμή, δίνοντάς του ισχυρή ψηφιακή ώθηση.

Αντίστοιχα δυναμική είναι και η πορεία του στις streaming πλατφόρμες, καθώς στο Spotify έχει ήδη ξεπεράσει τις 650 χιλιάδες αναπαραγωγές, με ακροατές από Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το «JALLA» έκανε είσοδο στο #38 των ελληνικών Spotify charts, ενώ στο Apple Music στην Ελλάδα έφτασε μέχρι τη 15η θέση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.

Η φετινή κυπριακή συμμετοχή επενδύει σε έναν σύγχρονο ήχο με ρυθμό και διεθνή προσανατολισμό, με το τραγούδι να δείχνει έτοιμο να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο συζητημένα της χρονιάς.

Εμείς συναντήσαμε την Antigoni Buxton στο κέντρο της Αθήνας, όπου ξεχώρισε με ένα μακρύ λαδί φόρεμα που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, συνδυασμένο με μπεζ jacket, επιλέγοντας ένα κομψό, αλλά χαλαρό look που ταίριαζε απόλυτα με τη δυναμική της παρουσία.

