Η Άντζελα Δημητρίου βρέθηκε πρόσφατα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας μαζί με την παρέα της, προκειμένου να απολαύσει δύο ταλαντούχους και δημοφιλείς καλλιτέχνες, τον Τάκη Ζαχαράτο και την Έλενα Παπαρίζου, οι οποίοι φέτος παρουσιάζουν το «The Velvet Night».

Το εν λόγω σόου έχει έντονα στοιχεία μιούζικαλ και καμπαρέ και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Η Άντζελα Δημητρίου έχει αποδείξει ότι διαθέτει αυτοσαρκασμό, αντιμετωπίζοντας τις μιμήσεις του Ζαχαράτου με χιούμορ. Μάλιστα, στο παρελθόν έχουν μοιραστεί τη σκηνή όπου ο performer την μιμούνταν δίπλα της, δημιουργώντας κωμικά σκετς που αγκαλιάστηκαν από το κοινό.

Ο Τάκης Ζαχαράτος έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό του για εκείνη, με χαρακτηριστικές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και δηλώσεις σε εκπομπές.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν η λαίδη κατά τη διάρκεια της βραδιάς ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο, ο οποίος ήταν μεταμφιεσμένος σε… Λευτέρη Πανταζή.

Το ίδιο βράδυ στο NOX διασκέδασαν επίσης η Ράνια Θρασκιά και η Δήμητρα Παπαδοπούλου.

