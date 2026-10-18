Μαζί τους ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας, που θα προσθέσει τη δική του ξεχωριστή ενέργεια στο πρόγραμμα.

Με μεγάλες λαϊκές επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και ατμόσφαιρα που ανεβάζει τη διάθεση, η «Λαίδη» Άντζελα Δημητρίου και ο μοναδικός Ζαφείρης Μελάς κάνουν το «W» σημείο αναφοράς της νυχτερινής διασκέδασης κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Πληροφορίες:

«W» (Φρίξου 3, Θεσσαλονίκη)

Πρεμιέρα: 23 Οκτωβρίου

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6948609273

govastiletto.gr – Καταρρακωμένη η Άντζελα Δημητρίου στο 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη