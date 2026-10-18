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Η Άντζελα Δημητρίου συναντά τον Ζαφείρη Μελά στο «W» και, από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, βάζουν «φωτιά» στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης.
Δύο σπουδαίες φωνές του λαϊκού τραγουδιού που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή του «W» για να χαρίσουν στο κοινό βραδιές γεμάτες αγαπημένα τραγούδια, έντονα συναισθήματα και αληθινό κέφι.
Μαζί τους ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας, που θα προσθέσει τη δική του ξεχωριστή ενέργεια στο πρόγραμμα.
Με μεγάλες λαϊκές επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και ατμόσφαιρα που ανεβάζει τη διάθεση, η «Λαίδη» Άντζελα Δημητρίου και ο μοναδικός Ζαφείρης Μελάς κάνουν το «W» σημείο αναφοράς της νυχτερινής διασκέδασης κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
Πληροφορίες:
«W» (Φρίξου 3, Θεσσαλονίκη)
Πρεμιέρα: 23 Οκτωβρίου
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο
Τηλέφωνο κρατήσεων: 6948609273
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