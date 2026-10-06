Η Άντζυ Σαμίου ανέβηκε ξανά στη σκηνή 18 χρόνια μετά – Ερμήνευσε ζωντανά το «Παράλληλη Αγάπη»

Η Άντζυ Σαμίου πραγματοποίησε μια σπάνια και ιδιαίτερα συμβολική επιστροφή στη σκηνή, σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή μετά από 18 ολόκληρα χρόνια αποχής, στο πλαίσιο της μεγάλης φιλανθρωπικής συναυλίας αλληλεγγύης με τίτλο «Διαλέγω Εσένα».