Η Άντζυ Σαμίου ανέβηκε ξανά στη σκηνή 18 χρόνια μετά – Ερμήνευσε ζωντανά το «Παράλληλη Αγάπη»

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Η Άντζυ Σαμίου πραγματοποίησε μια σπάνια και ιδιαίτερα συμβολική επιστροφή στη σκηνή, σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.
Η αγαπημένη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή μετά από 18 ολόκληρα χρόνια αποχής, στο πλαίσιο της μεγάλης φιλανθρωπικής συναυλίας αλληλεγγύης με τίτλο «Διαλέγω Εσένα».
Η εκδήλωση έλαβε χώρα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου που έσπευσε να στηρίξει τον φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά και να απολαύσει από κοντά την ερμηνεύτρια.
Η Άντζυ Σαμίου, λαμπερή και εμφανώς συγκινημένη, χάρισε στο κοινό μια ατμοσφαιρική εκτέλεση της μεγάλης της επιτυχίας «Παράλληλη Αγάπη».
govastiletto.gr – Νίκος Μουρατίδης για Άντζυ Σαμίου: «Βγήκε και τραγούδησε το “Διθέσιο” χωρίς εσώρουχο» – Η απάντηση της τραγουδίστριας