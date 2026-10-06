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Η Άντζυ Σαμίου ανέβηκε ξανά στη σκηνή 18 χρόνια μετά – Ερμήνευσε ζωντανά το «Παράλληλη Αγάπη»

Συμμετείχε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία αλληλεγγύης με τίτλο «Διαλέγω Εσένα»
Βασίλης Κοντζεδάκης
06.10.2026 | 16:30 UPD:06.10.2026, 15:09
Η Άντζυ Σαμίου ανέβηκε ξανά στη σκηνή 18 χρόνια μετά – Ερμήνευσε ζωντανά το «Παράλληλη Αγάπη»

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Η Άντζυ Σαμίου πραγματοποίησε μια σπάνια και ιδιαίτερα συμβολική επιστροφή στη σκηνή, σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή μετά από 18 ολόκληρα χρόνια αποχής, στο πλαίσιο της μεγάλης φιλανθρωπικής συναυλίας αλληλεγγύης με τίτλο «Διαλέγω Εσένα».

Η εκδήλωση έλαβε χώρα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου που έσπευσε να στηρίξει τον φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά και να απολαύσει από κοντά την ερμηνεύτρια.

Η Άντζυ Σαμίου, λαμπερή και εμφανώς συγκινημένη, χάρισε στο κοινό μια ατμοσφαιρική εκτέλεση της μεγάλης της επιτυχίας «Παράλληλη Αγάπη».

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