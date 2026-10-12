Απάντηση στα δημοσιεύματα που αφορούν τους ελέγχους της ΑΑΔΕ στα οικονομικά στοιχεία της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έδωσε το περιβάλλον της τραγουδίστριας, μέσω της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!».

Μετά τα ρεπορτάζ που θέλουν τις φορολογικές αρχές να εξετάζουν εξονυχιστικά τα έσοδα, τα εισιτήρια, τα τιμολόγια και τις αμοιβές των συντελεστών της εκδήλωσης, οι συνεργάτες της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας ξεκαθάρισαν τη θέση της. «Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας όλα αυτά τα χρόνια», ανέφεραν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως έχουν τηρηθεί στο ακέραιο όλες οι νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η απάντηση της Άννας Βίσση για την ΑΑΔΕ

«Οι έλεγχοι αποτελούν πάγια διαδικασία σε όλες τις μεγάλες συναυλίες, ειδικά με τόσο μεγάλο αριθμό εισιτηρίων. Το ίδιο έγινε και πέρυσι και πρόπερσι, με όλες τις υποχρεώσεις να έχουν καλυφθεί πλήρως. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και φέτος και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Όλα εξελίσσονται απολύτως ομαλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Δεν ισχύει κανένα από τα δημοσιεύματα περί εταιριών στην Αγγλία και την Κύπρο με οφειλές ΦΠΑ. Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Και φέτος, όπως κάθε προηγούμενη χρονιά., έχουν κατατεθεί κανονικά όλα τα απαραίτητα παραστατικά, αποδείξεις και συμφωνητικά. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό», τονίζει το περιβάλλον της τραγουδίστριας, Άννας Βίσση.

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