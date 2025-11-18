Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Το πρωί της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, στην εκπομπή του MEGA, Buongiorno, βρέθηκε ως καλεσμένη η Γλυκερία, η οποία μίλησε αναλυτικά για όλη την «επίθεση» που δέχθηκε για τις εμφανίσεις της στο Ισραήλ εν μέσω πολέμου με την Παλαιστίνη, για το ενδεχόμενο να χάσει τη φωνή της, αλλά και για τα επαγγελματικά της σχέδια.

Αρχικά, επειδή είχε τα γενέθλιά της στις 16 Νοεμβρίου, την ρώτησαν ποια ήταν η ευχή της, με την τραγουδίστρια να δηλώνει:

«Ευχήθηκα υγεία. Όταν αισθάνεσαι καλά στην ψυχή και στο μυαλό σου και στο σώμα σου, όλα πάνε καλά και όταν έχεις θετική σκέψη».

Στη συνέχεια, μίλησε για το πώς βλέπει τη ζωή της σήμερα: «Γίνονται αλλαγές εσωτερικές. Εγώ λέω τι θέλω να είμαι από εδώ και πέρα, ξεχνάω τα παλιά και βγάζω ό,τι τοξικότητα υπάρχει γύρω μου και προχωράω. Είναι θέμα αποφασιστικότητας.

Έχω αποφασίσει να είμαι καλά για τον εαυτό μου γιατί έχω αποφασίσει ότι το αξίζω. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει 100%, αποκτά εμπειρίες και αλλάζει πράγματα στην πορεία του. Εγώ παραήμουν μαλακή και καλή με τους ανθρώπους. Δεν έχω πικραθεί γι’ αυτό. Έχω το καλό ότι συγχωρώ. Παρασυγχωρούσα, απλά τώρα είμαι πιο χαλαρή και έχω αποφασίσει να είμαι καλά με τον εαυτό μου πρώτα για να είμαι και με τους άλλους».

Και τότε ξεκίνησε να μιλά για τα αρνητικά σχόλια και την κατακραυγή που δέχθηκε, τόσο από τον κόσμο όσο και από πολλούς καλλιτέχνες, λόγω των εμφανίσεών της στο Ισραήλ:

«Έχω συγχωρήσει τους πάντες επειδή μπορώ να κατανοώ. Δεν είναι λόγω της πίστης, αλλά λόγω των δυνάμεων που κουβαλάει ο καθένας μέσα του. Έχω αποφασίσει να μην κάνω υποχωρήσεις, μόνο όταν χρειάζεται.

Ο καθένας είναι όπως είναι. Ο καθένας έχει μία άποψη και για πολλούς λόγους εκφράζεται όπως εκφράζεται. Άλλος για τα likes, άλλος με κακία, γιατί δεν έχει καθαρίσει τον εσωτερικό του κόσμο. Εγώ επειδή μπορώ και κατανοώ ακόμα και τους περίεργους ανθρώπους, συγχωρώ γιατί αισθάνομαι καλύτερα με τον εαυτό μου.

Γιατί να εξηγήσω; Είναι ανεξήγητα αυτά τα πράγματα. Άσε τον άλλο να φέρεται όπως φέρεται. Εγώ έχω τις δικές μου δυνάμεις και μπορώ να αντιμετωπίσω τα πάντα. Δεν φοβήθηκα μήπως χάσω τα πάντα. Μπορεί μία στρεβλή λογική που υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους να επηρεάσει εμένα; Δεν θα είχα δύναμη αλλιώς. Η στωικότητα και η σιωπή μου εξέφρασαν ότι εγώ είμαι αυτή που είμαι, πιστεύω σε αυτό που είμαι, κανείς δεν μπορεί να με κουνήσει, για όποιον λόγο κι αν το κάνει».

Και κατέληξε: «Ο πιο πολύς κόσμος με αγαπάει πολύ. Ακόμη πιο έντονα από παλιά. Πολλή αγάπη, ζεστή αγκαλιά, μεγάλη αποδοχή. Όταν απευθύνεσαι με ειλικρίνεια στους ανθρώπους, τα καταλαβαίνει αυτά ο κόσμος».

