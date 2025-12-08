Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δήλωσε σε διαδικτυακή εκπομπή ότι ούτε με 50.000 ευρώ δεν θα πήγαινε καλεσμένη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Σήμερα, 8/12, ο Γιώργος Λιάγκας επέλεξε να της απαντήσει με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο.

Η απάντηση του Γιώργου Λιάγκα

«Κρίμα, μου είπαν ότι έχουν περισσέψει 50 χιλιάρικα αλλά αφού δεν τα καταδέχεται δεν θα της τα δώσουν γιατί εννοείται όσοι έρχονται εδώ πληρώνονται γιατί κανείς δεν θέλει να έρθει σε αυτή την εκπομπή. Εγώ να σου πω ότι όλοι πληρώνονται όσοι έρχονται. Εδώ είναι άλλα τα βασανιστήρια. Θα τσοντάρετε και εσείς;» είπε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

Και συνέχισε: «Δεν είναι αυτό που είχε γίνει με τον Μάστορα. Να πω θα ζήσουμε και χωρίς την Καληφώνη. Ξέραμε ότι δεν θα έρθει. Έχουν έρθει καλλιτέχνες όχι τόσο σημαντικοί… Ρέμος, Οικονομόπουλος, Παπαδοπούλου… όχι τόσο σημαντικοί όσο η Καληφώνη. Χρίζει σημαντικής αντιμετώπισης;».

«Η κυρία Καληφώνη προφανώς έχει ένα παράπονο γιατί την ημέρα που έγινε αυτό με τον Μάστορα, μετά προφανώς ήταν η κάμερα της εκπομπής κάτω από το σπίτι και είπε φοβάμαι τις κάμερες, ε εγώ είπα “φοβάμαι να είμαι δίπλα σε έναν μεθυσμένο οδηγό”» πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεξιά και αριστερά όπου πάει με καθυβρίζει», αποκάλυψε επίσης και σχολίασε με την ομάδα του τα όσα ειπώθηκαν στο Happy Day: «Θα πάρω τον Παπανώτα που έρχεται τσάμπα. Επειδή κλαίμε εδώ πέρα επειδή έρχεται κανένας, όσοι θέλετε να έρθετε τσάμπα, στείλε μήνυμα. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μια τιμή! Δεν μίλησα για ανήθικες προτάσεις».

Δείτε όσα ειπώθηκαν νωρίτερα επί του θέματος στο Happy Day.

