Στα άκρα οδηγήθηκε η κόντρα του Πέτρου Φιλιππίδη με τον Σπύρο Μπιμπίλα χθες, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις αίθουσες της Ευελπίδων. Η παρουσία του Σπύρου Μπιμπίλα ως μάρτυρα στη δίκη για τη μήνυση που υπέβαλε ο ηθοποιός στην πρώτη καταγγέλλουσα (για συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδορκία) στάθηκε αφορμή για ένα άγριο ξέσπασμα. Ο Πέτρος Φιλιππίδης εκτός εαυτού επιτέθηκε φραστικά στον πρώην φίλο του, φωνάζοντας: «Είσαι γελοίος, λες ψέματα, είσαι καραγκιόζης. Διαδίδεις κουτσομπολιά από εδώ και από εκεί, σε έκανα παρέα γιατί σε λυπόμουν».

Το επεισόδιο πήρε τέτοιες διαστάσεις που ο πρόεδρος του δικαστηρίου προχώρησε σε διακοπή της δίκης μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr