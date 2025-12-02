Το δικαστήριο έκρινε ένοχη τη Δήμητρα Ματσούκα για το περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης. Της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή, καθώς και δικαστικά έξοδα ύψους 200 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Δήμητρα Ματσούκα είχε συλληφθεί στις 19 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Είχε πιαστεί από την τροχαία να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, ενώ το αλκοτέστ είχε δείξει ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Δήμητρα Ματσούκα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, και παρουσιάστηκε στις 20 Νοεμβρίου ενώπιον Δικαστή και Εισαγγελέα, με τον δικηγόρο της να ζητά την αναβολή της δίκης, προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαραίτητα έγγραφα που θα δικαιολογούσαν το γεγονός ότι δεν είχε δίπλωμα και πινακίδες.

Σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, ο δικηγόρος της Δήμητρας Ματσούκα, Αλέξης Στεφανάκης, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο χωρίς την παρουσία της ηθοποιού. Ως υπερασπιστικά στοιχεία προσκόμισε το πρόστιμο για παράνομο παρκάρισμα στο Κολωνάκι που οδήγησε στην αφαίρεση διπλώματος/πινακίδων, την απόδειξη πληρωμής, καθώς και φωτογραφία από το Google Maps. Ο χάρτης έδειχνε πως το σημείο σύλληψης απείχε μόλις έξι λεπτά από το σπίτι της, ενισχύοντας το επιχείρημα ότι σκόπευε να επιστρέψει το όχημα στην οικία της.

Στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης της ηθοποιού ανέφερε ότι είχε καταναλώσει μόλις δύο ποτήρια κρασί, γι’ αυτό και τα αποτελέσματα του αλκοτέστ έδειξαν ότι η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα της ήταν ελάχιστα πάνω από το επιτρεπόμενο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το δίπλωμα και τις πινακίδες του αυτοκινήτου της, ο κ. Στεφανάκης εξήγησε ότι το βράδυ της Κυριακής, που η Δήμητρα Ματσούκα έφτασε στο κέντρο της Αθήνας όπου βρίσκεται το θέατρο που εργάζεται, λόγω παράνομου παρκαρίσματος αυτά της αφαιρέθηκαν. Το όχημα έμεινε στο σημείο τη Δευτέρα και την Τρίτη, καθώς η Δήμητρα Ματσούκα δεν είχε παράσταση.

Την Τετάρτη, που η ηθοποιός εργαζόταν στο θέατρο – την προηγούμενη ημέρα είχε πάει να πληρώσει το πρόστιμο – κατά την αναχώρησή της, πήρε το αυτοκίνητό της για να το μετακινήσει στο σπίτι της. Το ίδιο βράδυ πιάστηκε από την τροχαία στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Φωτογραφία: NDP photo agency

