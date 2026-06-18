Είκοσι τρεις ημέρες συμπληρώνονται από την ημέρα που η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή, με τον Τραϊανό Δέλλα να βιώνει μια σκληρή προσωπική δοκιμασία. Το τελευταίο «αντίο» γράφτηκε σε φορτισμένο κλίμα, αρχικά με την κηδεία στην Αθήνα και στη συνέχεια με την ταφή στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τον τόπο καταγωγής της, όπου συγγενείς και φίλοι την αποχαιρέτησαν για πάντα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα, ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής φέρεται να έχει προχωρήσει σε μια ιδιαίτερα συμβολική απόφαση.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο Τραϊανός Δέλλας φέρεται να σχεδιάζει την ανέγερση ενός μικρού εκκλησιού στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τον τόπο καταγωγής και τελευταίας κατοικίας της Γωγώς Μαστροκώστα.

Το ζευγάρι ήταν γνωστό για τη βαθιά του πίστη, η οποία αποτέλεσε στήριγμα καθ’ όλη τη διάρκεια της δύσκολης μάχης με την ασθένεια της Γωγώς Μαστροκώστα.

Μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Τραϊανού Δέλλα έρχεται να δημιουργήσει έναν χώρο που θα κρατά ζωντανή την παρουσία της μέσα από τη σιωπή, την προσευχή και τη μνήμη.

Ο επικήδειος λόγος του Δέλλα που ράγισε καρδιές:

govastiletto.gr -Τραϊανός Δέλλας: Σαν σήμερα θα γιόρταζε 16 χρόνια γάμου με τη Γωγώ Μαστροκώστα – Συγκλονίζει η νέα του ανάρτηση